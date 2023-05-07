У Великій Британії під час коронації короля Чарльза поліція затримала лідера антимонархічної групи "Республіка" та ще 51 особу. Демонстранти одягнулися у жовтий одяг, щоб виділятися на фоні одягнених у червоне, біле і синє, й тримали плакати з написом "Не мій король".

Про це повідомило Reuters.

За словами республіканців, їхнього лідера Грема Сміта затримали ще до початку ходи. Надалі у соцмережах з’явилися фотографії, де поліцейські відбирають плакати у демонстрантів. Командир лондонської поліції Карен Фіндлі заявила, що правоохоронці абсолютно розуміють занепокоєння громадськості після арештів.

Також поліція не підтвердила арешт Сміта. Щодо затриманих пояснили, що вважали, що протестувальники намагатимуться зіпсувати фарбою громадські пам’ятники і зірвати “офіційні дії”. Ці люди залишаються під вартою.

Зокрема трьох осіб затримано на підставі того, що протестувальники планували кинути в процесію сигналізаційні пристрої. Вони могли б налякати коней, які брали участь у ході, і тим самим створити загрозу громадській безпеці. Поліція наголо

“Скасуйте монархію, нагодуйте народ”, — тримали такі плакати протестувальники у Глазго в Шотландії та Кардіффі в Уельсі. Багато людей у соцмережах протиставляли британську кризу вартості життя помпезності та пишності. Згідно з опитуваннями, підтримка монархії зменшується і є найслабшою серед молоді, але серед громадян все ще більшість британців все ще хочуть мати королівську родину. Водночас існує довгострокова тенденція до зменшення підтримки.

Республіканці сподіваються, що Чарльз стане останнім британським монархом, який буде коронований. У Лондоні протестувальники заявляли, що королівській родині немає місця в сучасній конституційній демократії та що її утримання є надзвичайно дорогим.