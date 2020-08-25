У нічному клубі в Перу під час розгону поліцейськими нелегальної вечірки загинули 13 осіб.

Про це пише CNN.

Інцидент стався в клубі Thomas Restobar в районі Лос-Олівос столиці Перу, куди викликали поліцію, щоб розігнати вечірку, на якій були присутні більше 120 осіб.

Зазначається, що вечірка була нелегальною, оскільки в Перу, в рамках боротьби з коронавірусом, введені заходи із соціального дистанціювання, великі громадські збори заборонені, а загальнонаціональна комендантська година настає о 22:00.

В офіційній заяві Міністерства внутрішніх справ країни повідомляється, що поліція не використовувала “які-небудь види зброї або сльозогінний газ для очищення приміщень”. А люди загинули в тисняві, коли вони почали покидати майданчик на 2-му поверсі, намагаючись піти від поліції.

У заяві також говориться, що правоохоронці почали розслідування з метою встановлення власників нічного клубу і осіб, відповідальних за цю подію. На даний момент заарештовано 23 людини.

“Міністерство внутрішніх справ глибоко шкодує про загибель 13 осіб в результаті злочинної безвідповідальності недобросовісного власника бізнесу”, – підкреслили в поліції.