Гірничодобувна компанія Hochschild Mining повідомила, що 27 її працівників загинули і ще 13 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Перу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Автобус перевозив робітників з заводу Hochschild в Палланкате в місто Арекіпа на півдні Перу.

“Ми всі спустошені цією новиною, і ми вже почали ретельне розслідування”, – сказав головний виконавчий директор Ігнасіо Бустаманте.

Зазначається, що проблеми безпеки викликають серйозну заклопотаність серед гірників, які відчувають зростаючий тиск з боку інвесторів і урядів з метою знизити кількість смертей на підприємствах і навколо них.

Члени Міжнародної ради з гірничої справи і металам (ICMM) зареєстрували 44 випадки смерті в 2020 році в порівнянні з 287 в 2019 році, коли в результаті обвалення гірської дамби в Бразилії загинуло 270 осіб.