Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Автобус перевозив робітників з заводу Hochschild в Палланкате в місто Арекіпа на півдні Перу.
“Ми всі спустошені цією новиною, і ми вже почали ретельне розслідування”, – сказав головний виконавчий директор Ігнасіо Бустаманте.
Зазначається, що проблеми безпеки викликають серйозну заклопотаність серед гірників, які відчувають зростаючий тиск з боку інвесторів і урядів з метою знизити кількість смертей на підприємствах і навколо них.
Члени Міжнародної ради з гірничої справи і металам (ICMM) зареєстрували 44 випадки смерті в 2020 році в порівнянні з 287 в 2019 році, коли в результаті обвалення гірської дамби в Бразилії загинуло 270 осіб.
- Вранці 14 червня на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок сталася дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус, який перевозив українців, врізався в колону вантажівок.