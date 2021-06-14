Про це пише місцеве агентство TVR.
Повідомляється, що автобус прямував з України в Чехію і на чеській реєстрації врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці.
В результаті одна людина загинула, ще 15 отримали поранення. Зокрема, дві особи у тяжкому стані, життю інших 13-ти пасажирів нічого не загрожує.
Всіх постраждалих доправили до лікарні.
Зараз на місці інциденту румунська поліція проводить розслідування, щоб встановити точні обставини аварії.
- Раніше повідомлялося, що у польському місті Лодзь з висоти 15-го поверху впав ліфт, у якому перебувало двоє українців. Їх було ушпиталено, один у важкому стані.