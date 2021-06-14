Вранці 14 червня на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок сталася дорожньо-транспортна пригода: мікроавтобус, який перевозив українців, врізався в колону вантажівок.

Про це пише місцеве агентство TVR.

Повідомляється, що автобус прямував з України в Чехію і на чеській реєстрації врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці.

В результаті одна людина загинула, ще 15 отримали поранення. Зокрема, дві особи у тяжкому стані, життю інших 13-ти пасажирів нічого не загрожує.

Всіх постраждалих доправили до лікарні.

Зараз на місці інциденту румунська поліція проводить розслідування, щоб встановити точні обставини аварії.