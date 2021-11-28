На центральному узбережжі Перу археологи виявили мумію, вік якої щонайменше 800 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Муміфіковані останки належали людині з культури, що розвивалася між узбережжям та горами південноамериканської країни. За словами археолога Пітера Ван Далена Луна (Pieter Van Dalen Luna), мумію, стать якої не встановлено, було виявлено в районі Ліми.

“Головною особливістю мумії є те, що все тіло було перев’язане мотузками, а обличчя мумії закрито долонями, що є частиною місцевого похоронного ритуалу”, – сказав Ван Дален Луна із Державного університету Сан-Маркос.

Фото: UNMSM

За його словами, рештки належать людині, яка жила у високогірних районах Анд. Радіовуглецеве датування дасть більш точну хронологію.

Мумію було знайдено всередині підземної споруди на околиці міста Ліма. У гробниці були також підношення, включаючи кераміку, залишки овочів та кам’яні знаряддя праці.