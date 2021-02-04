У шкільному підручнику "Основи здоров'я" для 8-го класу є розділ, де описується "віктимна поведінка" - тобто, схильність стати жертвою злочину.

Про це у Facebook написала народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун.

За їїсловами, у підручнику учнів вчать за принципом “самі винні”.

“Людина може поводитися зухвало, навіть не підозрюючи про те, що сама провокує небезпеку. Наприклад, ви на очах у великої кількості людей в автобусі дістали гаманець, у якому багато грошей. Ви провокуєте злочинця вкрасти їх у вас. Або повертаєтеся додому за північ безлюдною вулицею, створюючи обстановку, підходящу для нападу чи грабунку. Чи, скажімо, привертає до себе увагу занадто яскравим макіяжем, короткою спідницею, дорогими прикрасами…

Спровокувати злочинця можна словами або інтонацією висловлювань, жестами, діями, манерою поведінки. Інколи жертва показує свою невпевненість, переляк, страх, а злочинець у такі ситуації бачить перед собою легку здобич. Через це він відчуває себе сильним і рішучим.

Зґвалтування можуть бути спровоковані небаченою поведінкою жертв: вони розпивають алкогольні з незнайомими людьми, були кричуще одягнені, поверталися додому без супроводу в темний час доби”.

За словами Інни Совсун, Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо забезпечення якості навчальної літератури. Він має на меті проведення експертизи підручників на науковий характер, академічну доброчесність і відсутність дискримінаційних висловлювань.

“Також закон дав би батькам інструменти, щоб скаржитися на якість навчальної літератури”, – зазначила народна депутатка.

Проєкт було направлено до Верховної Ради 17 липня 2020 року, з того часу він розглядається у комітетах. До голосування у сесійній залі поки не дійшло.