В українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Інна Доміна.

Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.

“Харчова сода створює в організмі лужне середовище, в якому не можуть жити і розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету, тому радять пити її водний розчин для профілактики і лікування онкологічних захворювань, пом’якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових інфекцій і хвороб шлунково-кишкового тракту”, – йдеться у абзаці.

При цьому у підручнику підкреслюється, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба насамперед узгодити з лікарями.

Крім того, в цьому ж підручнику знайшли інформацію про спиртові компреси, які допомагають при застудних захворюваннях.

Варто зазначити, що спиртові компреси чи розтирання – не мають доведеної ефективності. Це є народні методи.

Крім того, педіатри не радять це робити дітям, особливо, коли є підвищення температури. Компреси можуть викликати опіки на шкірі, дитина буде вдихати випаровування спирту. У маленьких дітей це може призвести до отруєння.