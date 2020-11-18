Про це на своїй сторінці у Facebook написала Інна Доміна.
Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.
“Харчова сода створює в організмі лужне середовище, в якому не можуть жити і розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету, тому радять пити її водний розчин для профілактики і лікування онкологічних захворювань, пом’якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових інфекцій і хвороб шлунково-кишкового тракту”, – йдеться у абзаці.
При цьому у підручнику підкреслюється, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба насамперед узгодити з лікарями.
Крім того, в цьому ж підручнику знайшли інформацію про спиртові компреси, які допомагають при застудних захворюваннях.
Варто зазначити, що спиртові компреси чи розтирання – не мають доведеної ефективності. Це є народні методи.
Крім того, педіатри не радять це робити дітям, особливо, коли є підвищення температури. Компреси можуть викликати опіки на шкірі, дитина буде вдихати випаровування спирту. У маленьких дітей це може призвести до отруєння.
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