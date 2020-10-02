В Мережі розгорівся скандал довкола зошита для учнів другого класу, у якому українські співаки Надя Дорофеєва та Дмитро Монатік опинилися в переліку відомих українців.

Учасники проєкту “По той бік новин” розібралися, що це за зошит і хто схвалював його використання.

Як повідомлялося раніше, 1 жовтня в Мережі розгорівся скандал довкола зошита для другого класу з предмета “Я досліджую світ”. Згідно з фотографіями, які публікували батьки, на одній зі сторінок зошита у переліку відомих українців поруч з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою з’явилися співаки Надя Дорофеєва та Дмитро Монатік.

“По той бік новин” перевірили правдивість цих фото та наголосили, що це — не шкільний підручник, а зошит до такого.

Зараз на сайті Міністерства освіти і науки для учнів другого класу є 11 підручників “Я досліджую світ”, школи можуть обрати будь-який з них для навчання.

Зошити для підручників не є обов’язковими, купляти їх чи ні — вирішують батьки разом з вчителем. При цьому зазвичай обирають зошити, які розроблені спеціального для конкретного підручника.

Зошит на фото, що викликали бурхливе обговорення в Мережі, створила вчителька-методистка Юлія Шумейко спеціально для підручника “Я досліджую світ” авторки Ірини Андрусенко. Його друкувало видання “Грамота”, вартість в Мережі — близько 32 гривень.

На першій сторінці зошиту зазначено, що він “схвалений для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”. Проте ким саме схвалений — не зазначено.

На сайті МОН немає переліку рекомендованих зошитів немає. Проте зазвичай на зошитах, що рекомендовані МОН, міститься ця інформація із вказівкою відповідного листа від міністерства:

Саме такі зошити, де є гриф від МОН, зазвичай і обирають для замовлення. Опитування, проведене учасниками проєкту свідчить про те, що скандальний зошит Шумейко не дуже популярний.