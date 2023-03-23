Далласький зоопарк спільно з Панафриканською асоціацією зоопарків та акваріумів ініціювали проєкт, який спрямований на розгортання штучних гнізд для збереження популяції африканських пінгвінів.

Про це інформує CNN.

Як повідомляється, гнізда встановлюються вздовж пляжів Південної Африки та на островах біля узбережжя країни та мають вигляд “крихітних білих пляжних хатинок”. Їхньою перевагою є безпечне та прохолодне місце для розмноження пінгвінів. Африканські пінгвіни, на відміну від своїх родичів, які живуть у снігу, локалізуються у холодних течіях Атлантичного океану. Проте, коли вони виходять на сушу, їхня густа чорна шерсть поглинає тепло, що змушує пінгвінів шукати укриття — як для себе, так і для своїх яєць.

Історично пінгвіни рили нори в шарах гуано — екскрементах морських птахів і кажанів — однак в 19 столітті торговці почали продавати його як добриво, залишаючи птахів та їхні яйця в небезпеці.

Палюче сонце та хижаки в поєднанні з іншими загрозами, такими як браконьєрство, надмірний вилов риби та зміна клімату, призвели до різкого скорочення популяції африканських пінгвінів. У 2019 році налічувалося менше 20 000 гніздових пар, порівняно з приблизно 1,5-3 мільйонами птахів у 1900 році. Більше десяти років цей вид перебував у списку МСОП як зникаючий.

Зазначено, що на перший погляд гнізда виглядають досить просто – куполоподібна конструкція, яка складається з двох частин, покритих керамічною суспензією, з невеликим входом шириною близько 20 сантиметрів. Проте на розробку дизайну пішли роки, оскільки координатор проєкту Кевін Грем та інші вчені уважно вивчали старі гнізда гуано, щоб якомога точніше відтворити “матінку природу”.

За словами Грема, найважчим і найважливішим було підтримати потрібну температуру та вологість у гнізді. Двошаровий дизайн і вентиляційні отвори створюють ефект кондиціонування повітря, а біла фарба відбиває сонце, допомагаючи підтримувати температуру всередині менше 35 градусів за Цельсієм.

Також додається, що ініціатори проєкту почали встановлювати перші гнізда наприкінці 2018 року. “За лічені хвилини пінгвіни прибігли до них”, — каже Грем. Більше 500 гнізд було встановлено на острові Дайер.

Наголошено, що будівництво кожного гнізда коштує близько 75 доларів і, як очікується, прослужить 15 років або більше. За попередніми оцінками, одне гніздо вміщуватиме близько 30 випадків гніздування та потенційно до 60 пташенят.

На сьогодні в межах проєкту було встановлено понад 1500 гнізд у п’яти колоніях пінгвінів Південної Африки. Грем переконаний, що потрібно буде розгорнути ще принаймні 4500 керамічних будинків, щоб захистити пінгвінів, які зараз гніздяться у відкритих місцях.