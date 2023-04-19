Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.

Про це він розповів у інтерв’ю Reuters.

Юн Сук Йоль зазначив, що його уряд вивчає можливість захисту та відбудови України, так само як у 1950-1953 роках Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни.

“Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці”, — сказав він.

У виданні наголосили. що це вперше президент Південної Кореї заявив про можливість надати Україні озброєння, хоча минулого року він виключав можливість надання летальної допомоги.

Південна Корея – ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів – досі намагалася уникати антагонізації Росії через свої компанії, які працюють у країні-агресорці та вплив РФ на КНДР, навіть попри те, що Захід посилював тиск на Сеул щодо постачання зброї.

“Я вважаю, що не буде обмежень щодо обсягу підтримки для захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення як згідно з міжнародним, так і національним законодавством. Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, які беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживемо найбільш відповідних заходів”, — додав він.