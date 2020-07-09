Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Парк, який є мером Сеула з 2011 року, розглядається як потенційний кандидат в президенти від лібералів на президентських виборах 2022 року.
Про зникнення Пак Вон Суна повідомила його дочка. За її словами, він вийшов з дому вчора ввечері, а його телефон вимкнений.
За інформацією Yonhap, мера розшукують за допомогою безпілотників та поліцейських собак.
- Американська актриса і співачка, широко відома за своєю роллю черлідерши Сантани Лопез в телесеріалі “Хор”, Ная Рівера пропала без вісті під час прогулянки на човні разом з чотирирічним сином.