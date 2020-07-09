Про це пише People.

У середу 33-річна Рівера разом зі своїм сином Джозі вирушила на озеро в окрузі Вентура (штат Каліфорнія). Вони орендували човен і плавали у воді. Після того, як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати. Але виявили лише чотирирічного Джозі, який спав в човні в рятувальному жилеті.

Після цього правоохоронці почали пошуково-рятувальну операцію, але до темна знайти Ріверу не вдалося. Сьогодні її пошуки планують продовжити.

 

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just the two of us

Публикация от Naya Rivera (@nayarivera)