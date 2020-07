Про це пише People.

У середу 33-річна Рівера разом зі своїм сином Джозі вирушила на озеро в окрузі Вентура (штат Каліфорнія). Вони орендували човен і плавали у воді. Після того, як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати. Але виявили лише чотирирічного Джозі, який спав в човні в рятувальному жилеті.

Після цього правоохоронці почали пошуково-рятувальну операцію, але до темна знайти Ріверу не вдалося. Сьогодні її пошуки планують продовжити.

#NayaRivera: “This is considered to be a horrible accident” @VENTURASHERIFF tells @NBCLA. This pontoon boat is similar to the one @NayaRivera rented with her four year old son. He was found asleep on the boat, wearing a life-vest. An adult life-vest was also found on board. pic.twitter.com/12lV5U6ryD

