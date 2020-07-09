Про це пише People.
У середу 33-річна Рівера разом зі своїм сином Джозі вирушила на озеро в окрузі Вентура (штат Каліфорнія). Вони орендували човен і плавали у воді. Після того, як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати. Але виявили лише чотирирічного Джозі, який спав в човні в рятувальному жилеті.
Після цього правоохоронці почали пошуково-рятувальну операцію, але до темна знайти Ріверу не вдалося. Сьогодні її пошуки планують продовжити.
#NayaRivera: “This is considered to be a horrible accident” @VENTURASHERIFF tells @NBCLA. This pontoon boat is similar to the one @NayaRivera rented with her four year old son. He was found asleep on the boat, wearing a life-vest. An adult life-vest was also found on board. pic.twitter.com/12lV5U6ryD
— Robert Kovacik (@RobertNBCLA) July 9, 2020
The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra
— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020
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- Раніше правоохоронці звинуватили Тома Хагена, одного з найбагатших людей Норвегії, у вбивстві його дружини, яка зникла в жовтні 2018 року.