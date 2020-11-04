Про це повідомляє CNN.
Так, республіканець отримав 35,53% голосів виборців.
Андалю було 55 років, він помер 5 жовтня від ускладнень COVID-19.
Видання пише, що прибрати його ім’я з бюлетенів вже не було можливості.
Його смерть викликала питання про те, що станеться, якщо він переможе на виборах. Генеральний прокурор Північної Дакоти опублікував висновок, в якому говорилося, що до ситуації будуть ставитися так само, як до вирішення чиновника піти у відставку, а це означає, що Республіканська партія округу призначить представника для заповнення його вакантного місця.
Захворюваність на коронавірус у штаті неухильно зростає з середини серпня – у вівторок в Північній Дакоті зафіксували черговий сумний рекорд.
- Раніше повідомлялося, що у місті Девеселу в Румунії на місцевих виборах переобрали мера Іона Алімана, кандидата від соціал-демократів, незважаючи на те, що він помер від коронавірусу за 10 днів до голосування.