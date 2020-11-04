У Північній Дакоті на виборах в Палату представників переміг кандидат від Республіканської партії Девід Андаль, який у жовтні помер від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Так, республіканець отримав 35,53% голосів виборців.

Андалю було 55 років, він помер 5 жовтня від ускладнень COVID-19.

Видання пише, що прибрати його ім’я з бюлетенів вже не було можливості.

Його смерть викликала питання про те, що станеться, якщо він переможе на виборах. Генеральний прокурор Північної Дакоти опублікував висновок, в якому говорилося, що до ситуації будуть ставитися так само, як до вирішення чиновника піти у відставку, а це означає, що Республіканська партія округу призначить представника для заповнення його вакантного місця.

Захворюваність на коронавірус у штаті неухильно зростає з середини серпня – у вівторок в Північній Дакоті зафіксували черговий сумний рекорд.