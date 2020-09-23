Цього літа у Північному Льодовитому океані сталося друге за величиною рекордне танення льодовиків, що викликано глобальним потеплінням.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Протяжність покритого льодом океану на Північному полюсі, що тягнеться на південь до Аляски, Канади, Гренландії і Росії, склала 1,4 мільйона квадратних миль (3,7 мільйона квадратних кілометрів), перш ніж знову почала зростати.

Арктичний морський лід зазвичай досягає нижчої точки у вересні, а найвищою – в березні після зими.

За даними Національного центру даних по снігу і льоду (NSIDC) Колорадського університету в США, рівень танення цього року поступається лише 2012 року, коли площа льоду зменшилася до 1,3 мільйона квадратних миль (3,4 мільйона квадратних кілометрів). Варто відзначити, що NSIDC стежить за арктіченскім морським льодом за супутниковими знімками з 1979 року.

У 1980-х роках крижаний покрив був приблизно на 1 мільйон квадратних миль (2,7 мільйона квадратних кілометрів) більше, ніж цьогорічний літній рівень.

Директор центру обробки даних Марк Серрез сказав, температури в сибірської Арктиці протягом більшої частини року були на 8-10 градусів за Цельсієм вище норми.

“Безумовно, ми спостерігаємо зміну клімату в дії, тому що тепле літо стає тепліше, а холодна зима вже не така холодна, як була раніше”, – сказав він.

Дослідження показують, що потепління Арктики і танення морського льоду впливають на погоду далі на південь, змінюючи потоки повітря і води.