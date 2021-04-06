У вагоні №126 потяга "Київ – Костянтинівка" двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї. Ніхто не постраждав, але поїзд затримується.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Завдяки злагодженим діям залізничників та Національна поліція України обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка – Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійців було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин, вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів.