Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
“Завдяки злагодженим діям залізничників та Національна поліція України обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка – Київ – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бійців було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин, вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно призвела до сходження шести вагонів поїзда “Інтерсіті+” сполученням Київ – Запоріжжя.