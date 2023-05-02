У Польщі припустили, що пізніше можуть почати вимагати репарацій від Росії через Другу світову війну. Нині Варшава бореться за відшкодування Німеччиною збитків.

Про це повідомили в інтерв’ю Financial Times.

Щодо намірів оголосив представник канцелярії президента Польщі, який відповідає за міжнародну політику, Марчин Пшидач.

“Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним – це інша цивілізація”, — зазначив він.

За його словами, коли Варшава досягне успіху з Берліном — “наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем”. У такий спосіб у Польщі відповіли, чому країна все ще не почала вимагати репарацій від РФ.

Зазначимо, що офіційно Польща звернулася до Німеччини з вимогою про виплату військових репарацій восени минулого року. У позові йшлося про вимогу виплатити 1,3 трлн євро збитків.

Країна і раніше зверталася до Берліну з таким позовом, але у Німеччині відповідали відмовою. У Берліні посилалися на те, що радянська влада у 1953 році відмовилася від репарацій. Чинна влада Польщі наголошує, що угода була заключена на чолі не з польським урядом, а радянськими диктаторами.