Про це повідомили в інтерв’ю Financial Times.
Щодо намірів оголосив представник канцелярії президента Польщі, який відповідає за міжнародну політику, Марчин Пшидач.
“Ми розглядаємо Берлін та Москву як різні цивілізації. З Берліном ми вважаємо, що можемо розпочати діалог, але з Путіним – це інша цивілізація”, — зазначив він.
За його словами, коли Варшава досягне успіху з Берліном — “наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем”. У такий спосіб у Польщі відповіли, чому країна все ще не почала вимагати репарацій від РФ.
Зазначимо, що офіційно Польща звернулася до Німеччини з вимогою про виплату військових репарацій восени минулого року. У позові йшлося про вимогу виплатити 1,3 трлн євро збитків.
Країна і раніше зверталася до Берліну з таким позовом, але у Німеччині відповідали відмовою. У Берліні посилалися на те, що радянська влада у 1953 році відмовилася від репарацій. Чинна влада Польщі наголошує, що угода була заключена на чолі не з польським урядом, а радянськими диктаторами.
- 3 жовтня 2022 року міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав ноту на адресу Німеччини з вимогою репарацій за збитки, завдані країні нацистською окупацією у роки Другої світової війни.