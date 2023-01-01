Речник бригади Державної пожежної служби Кароль Кержковський повідомив, що у новорічну ніч у Польщі спалахнуло близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.

Про це інформує PAP.

Представник служби зазначив, що 31 грудня вогнеборці здійснили 1261 втручання. За добу зафіксували 498 пожеж, 614 НС та 149 помилкових сигналів. Внаслідок пожеж загинуло дві особи, травмовано – 14.

Водночас з опівночі до 6-ї ранку 1 січня, польські пожежники зафіксували 1098 втручань, зокрема 866 пожеж, 126 локальних небезпек та 106 помилкових тривог.

Кержковський акцентував, що в новорічну ніч через феєрверки сталося близько 700 пожеж – найбільше в Дольшльонському, Силезському, Великопольському та Мазовецькому воєводствах. Він уточнив, що переважно загоралась трава, чагарники поблизу будівель, побутові сміттєві баки, альтанки та гаражі.