Фінська письменниця надіслала кошти для ЗСУ та підписала «привітальний» снаряд для росіян

Фінська письменниця та громадська діячка Софі Оксанен відмовилась від новорічних феєрверків, натомість кошти відправила на підтримку ЗСУ.

Про це вона повідомила у Twitter.

Вона розповіла, що цього року свої кошти на феєрверки спрямувала на снаряд.

З новим роком! Цього року мої гроші за феєрверк пішли на цей снаряд, щоб захистити Україну від російської агресії”, – мовиться у дописі.

Tänä vuonna ilotulitusrahani menivät tämmöiseen rakettiin. Hyvää uutta vuotta!/ This year my firework money went to this kind of rocket to defend #Ukraine from #RussianAggression. #HappyNewYear ! You can send your own New Year wishes to #Russia with @SignMyRocket #uusivuosi (1/2) pic.twitter.com/XceRL54Cgt — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) December 31, 2022

Громадська діячка зазначила, що відчуває, що її фінський дідусь, ветеран двох радянсько-фінських воєн, та естонський дідусь, учасник Руху опору Лісових братів, і брати естонської бабусі, які загинули під час полювання НКВД, теж надіслали свої привітання разом з нею.

На замовленому снаряді написали “Jaxuhali”, що у перекладі з фінської означає “обійми підтримки”.

Письменниця зауважила, що усі бажаючі також можуть надіслати “власні новорічні побажання” Росії за допомогою сервісу SignMyRocket.

SignMyRocket – сервіс, котрий дозволяє замовити напис на артилерійських та мінометних боєприпасах за внесок для ЗСУ. Наразі ним вже скористались декілька тисяч осіб, сума зібраних коштів становить понад півмільйона доларів США.

Написи різняться від глузливих побажань росіянам до привітань з днем народження тощо.