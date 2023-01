Фінська письменниця надіслала кошти для ЗСУ та підписала «привітальний» снаряд для росіян

Про це вона повідомила у Twitter.

Вона розповіла, що цього року свої кошти на феєрверки спрямувала на снаряд.

Tänä vuonna ilotulitusrahani menivät tämmöiseen rakettiin. Hyvää uutta vuotta!/ This year my firework money went to this kind of rocket to defend #Ukraine from #RussianAggression. #HappyNewYear ! You can send your own New Year wishes to #Russia with @SignMyRocket #uusivuosi (1/2) pic.twitter.com/XceRL54Cgt

— Sofi Oksanen (@SofiOksanen) December 31, 2022