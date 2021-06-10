У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє генпрокуратура Польщі.

За попередніми даними, чоловіка затримали наприкінці травня у Варшаві. У його помешканні та офісах провели обшуки. Вилучено велику кількість носіїв інформації та кошти на суму понад 300 тисяч злотих ( близько 2,2 млн гривень).

Слідчі вияснили, що підозрюваний активізував свою діяльність після того, як затримали його спільника. Він за завданням працівників російських спецслужб намагався встановити контакт з польськими та закордонними політиками, в тому числі з тими, хто працює в Європарламенті.

У прокуратурі заявили, що діяльність чоловіка була частиною пропагандистських і дезінформаційних проєктів, які були спрямовані на послаблення позицій Польщі в ЄС і на міжнародній арені.

Polsat News повідомляє, що чоловіка арештували на 3 місяці. За польським законодавством, діяльність підозрюваного карається ув’язненням терміном до 10 років.

Польські ЗМІ зазначають, що затриманий Януш Н. кілька років був пов’язаний з проросійською партією “Зміна”. Він також був одним із соратників Матеуша Піскорського, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю.