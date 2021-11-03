У гданській лабораторії у Польщі почали на мишах тестувати українську вакцину проти коронавірусу.

Про це в коментарі “Радіо Свобода“ повідомив керівник Інституту біології клітин у Львові, де і винайшли вакцину, Андрій Сибірний.

Інститут торік отримав грант у розмірі близько 10 млн гривень на розробку української вакцини.

За словами Сибірного, вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, зокрема білок-“шип“ – за його допомогою вірус проникає в клітини й розмножується.

“Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл. Тобто ми сподіваємось, що ми отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає нуклеїнової кислоти. Зараз експерименти по визначенню імуногенності різних препаратів – на завершальному етапі у Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні“, – пояснив він.

Перевірку проводять на звичайних мишах у Польщі. Результат буде відомий через два-три тижні. Далі польські науковці продовжать експеримент уже на трансгенних мишах, які вразливі на людський коронавірус. Їх заражатимуть вірусом і вводитимуть вакцину.

Сибірний зазначив, що в Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус, а інститут у Гданську займається імуногенністю.

“Потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. Ми вважаємо, що наша вакцина – ефективна. Зараз залежимо від результату. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується“, – пояснив він.

Водночас Сибірний сумнівається, що розробку вакцини завершать, оскільки це дорого і немає технології, а також необхідні лабораторні дослідження ефективності та випробування на приматах й добровольцях.

Крім того, вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно.

Українські науковці продовжують роботу над ще одним препаратом проти COVID-19, який може бути у вигляді спрею, мікстури чи таблеток. За словами Сибірного, щоб отримати цю вакцину у великій кількості, потрібно виростити лише клітини дріжджів. А для цього використовують звичайні колби.

Цей препарат на імуногенність львівські науковці теж досліджуватимуть у Польщі, якщо отримають черговий грант від Національного фонду досліджень.