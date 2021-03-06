Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Аварія з автобусом Познань-Херсон сталася поблизу міста Кашице.
“Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії”, – зазначив Ніколенко.
#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
За інформацією польського видання RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву. Всього в ньому перебувало 57 осіб.
Około 100 strażaków pomaga w akcji ratowniczej po wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 w pobliżu MOP Kaszyce koło Jarosławia (Podkarpackie). 5 osób nie żyje, 30 jest rannych.
Więcej w Wiadomościach Radia ZET o 3. pic.twitter.com/nL07oV1STR
— Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 6, 2021
- Раніше у бельгійському селищі Дудзеле, що поблизу Брюгге, товарний поїзд протаранив вантажівку, внаслідок чого водій-українець загинув на місці події.