У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 - госпіталізовані.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія з автобусом Познань-Херсон сталася поблизу міста Кашице.

“Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії”, – зазначив Ніколенко.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

За інформацією польського видання RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву. Всього в ньому перебувало 57 осіб.

Około 100 strażaków pomaga w akcji ratowniczej po wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 w pobliżu MOP Kaszyce koło Jarosławia (Podkarpackie). 5 osób nie żyje, 30 jest rannych.

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