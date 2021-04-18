Про це повідомляє телеканал TV Republika.
Повідомляється, що чоловік лише нещодавно приїхав на роботу і мав працювати на підприємстві у ґміні Сокольники.
Останній раз українця бачили 15 квітня – в будинку, де він мешкав.
Спочатку правоохоронці знайшли лише його взуття. Тіло українця знайшли у п’ятницю вранці, 16 квітня у лісовому масиві.
Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.
- Нагадаємо, що у Польщі у Підкарпатському воєводстві в ДТП потрапив автобус, в якому їхало 10 українців. У результаті аварії одна людина загинула, ще четверо отримали травми.