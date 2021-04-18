У Польщі знайшли мертвим 41-річного українця, який проживав у селі Єзьорна Лодзького воєводства.

Про це повідомляє телеканал TV Republika.

Повідомляється, що чоловік лише нещодавно приїхав на роботу і мав працювати на підприємстві у ґміні Сокольники.

Останній раз українця бачили 15 квітня – в будинку, де він мешкав.

Спочатку правоохоронці знайшли лише його взуття. Тіло українця знайшли у п’ятницю вранці, 16 квітня у лісовому масиві.

Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.