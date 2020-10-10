На півночі Португалії побудували найдовший підвісний пішохідний міст в світі. Відкрити його планують цієї осені, проте точна дата поки невідома.

Про це повідомляє CNN.

Міст отримав назву 516 Arouca, тому що його довжина становить 516 метрів і знаходиться він в місті Арока, в годині їзди на південь від Порту. Він з’єднає водоспад Агіейрас і ущелині Пайва.

Підвісний міст в тибетському стилі підтримується сталевими тросами і двома величезними V-подібними баштами, його висота складає близько 515 метрів.

Поручні мосту є жорсткою сіткою, а палуба складається з 127 чотириметрові модулів.

На будівництво 516 Arouca, який був спроєктований португальської студією Itecons, пішло три роки.

“Ми сподіваємося, що міст зацікавить людей різного віку і сфер діяльності: любителів інженерної справи, цінителів природи, а також тих, хто віддає перевагу екстремальним видам відпочинку”, – зазначили в місцевій раді муніципалітету Арока.