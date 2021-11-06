Парламент Португалії проголосував за легалізацію евтаназії, що дозволяє припинення життя людини за допомогою лікаря для невиліковно хворих та тяжко поранених.

Про це повідомило американське видання Politico.

Парламент Португалії схвалив законопроєкт, тепер закон має підписати президент країни Марсело Ребелу ді Соза. Закон підтримали 138 членів парламенту, проти проголосували 84 депутати.

Раніше відправив його на розгляд Конституційного суду, а судді заблокували початковий варіант документу, як “надто розпливчастий”.

У новій версії закону йдеться, що евтаназія можлива у випадках серйозної травми, остаточної та повної інвалідності, що робить людину залежною від інших або від технологій у виконанні елементарних повсякденних завдань.

Окрім того, процедуру можна застосовувати лише у тих випадках, коли існує “дуже висока впевненість або ймовірність того, що такі обмеження збережуться протягом тривалого часу без можливості лікування або значного поліпшення” для пацієнта.

Евтаназія в певній формі офіційно дозволена лише в кількох державах, серед яких Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Колумбія, Канада та деяких штатах США дозволені “форми смерті з медичною допомогою”.