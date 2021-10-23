Про це повідомляє міжнарожне агенство Reuters.

Законопроєкт зокрема спрямований на надання тисячам працівників цифрових платформ робочих прав як у співробітників, а не самозайнятих осіб. Він ще повинен отримати остаточну підтримку парламенту.

У разі його остаточного схвалення цифрові платформи, такі як Uber та Glovo, будуть повинні наймати своїх працівників за офіційними контрактами та надавати пільги.

Португалія може стати останньою європейською країною, яке прийме подібні правила. Швидше за все, законопроєкт буде схвалено, адже він користується підтримкою уряду, лівих партій та профспілок.

Міністерка праці Португалії Ана Мендес Годіньо заявила, що законопроєктом передбачається, що працівником оператора цифрової платформи є персонал з офіційним контрактом та це є доказом відносин між платформою, працівником, який надає послугу, та клієнтами.

“Боротьба з нестабільною зайнятістю є одним з наших ключових пріоритетів”, – сказала Годіньо.

На початку цього року Європейська комісія почала суспільні консультації для визначення законного статусу зайнятості кур’єрів та способів поліпшення умов їх роботи.

У лютому 2021 року верховний суд Сполученого королівства ухвалив, що водії Uber мають право на права працівників, а кілька місяців по тому Іспанія дала компаніям з доставки їжі три місяці, щоб найняти своїх кур’єрів як штатний персонал.

Економіка цифрових платформ зросла під час пандемії COVID-19, оскільки люди по всьому світові потребували товари та харчові продукти, доставлені до домівки, а мільйони нових безробітних хотіли працювати.

Але багато працівників цифрових платформ кажуть, що їх експлуатують компанії, які платять низьку заробітну плату, заохочують тривалий робочий день, забезпечуючи при цьому мінімальний соціальний пакет.