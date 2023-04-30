Вночі 28 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Всі ракети були запущені з району каспійського моря. У Повітряних силах пояснили чому окупанти здійснюють запуски ракет саме з цього напрямку.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти частіше запускають ракети по Україні з Каспію, аби вони не падали на російські міста.

“Чому пускають з Каспію, – тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає. Простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам”, – пояснив Ігнат.

Він додав, що раніше російські ракети вже падали, коли окупанти здійснювали запуски у Ростовській області та з району Волгодонська.

“Там ракети падали прямо на будинки”, – сказав Ігнат.

Окрім цього,російські ракети та бомби можуть падати на території РФ, оскільки пілоти випускають їх раніше, щоб не потрапити у зону дії українського ППО.

Однак, за словами Ігната, загарбники й надалі продовжуватимуть обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ворожих ракет.