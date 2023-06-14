Джерело: Повітряні сили ЗСУ

За уточненими даними, сьогодні вночі ворог атакував Одесу 4-ма крилатими ракетами типу “Калібр. Три ракети було знищено силами та засобами ППО (спершу повідомлялось про 2 знищені ракети – ред.). Одна ракета потрапила у цивільний об’єкт.

Окрім цього, росіяни також атакували України ударними дронами-камікадзе “hahed-136/131” на південно-східному напрямку. Загалом було випущено 10 БпЛА, з яких 9 – збито силами ППО.

Також з Ростовської області РФ окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.