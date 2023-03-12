У столиці Чехії Празі відбувся антиурядовий мітинг на Вацлавській площі. Частина проросійських мітингувальників намагалися зірвати український прапор з будівлі Національного музею.

Про це повідомило Сeska Televize.

11 березня кілька тисяч людей зібралися на антиурядову демонстрацію “Чехія проти бідності”. Протест, який тривав три години, ініціювала партія “Право на гідність” (PRO).

Протестувальники виражали незадоволеність високим рівнем інфляції. Серед них вимагали припинити підтримку України. Лідер партії Йіндржих Райхл заявляв, що Чехії потрібен уряд “який буде в першу чергу турбуватись про чеських громадян”.

Під час мітингу активісти вимагали відставки прем’єр-міністра Петра Фіали. Проросійська частина мітингувальників направилась до Національного музею і намагалася потрапити туди, щоб зірвати український прапор.

До музею намагалися вдертися кілька десятків людей. За словами прессекретаря поліції Віолети Сіршістової, правоохоронці завадили цьому. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан засудив агресивні дії протестуючих.

“Ми затримали 18 осіб на місці за непокору заклику правоохоронців”, — повідомила поліція.

Двоє поліцейських були шпиталізовані з пораненнями.