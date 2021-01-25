Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що у нього виявили COVID-19.

Про це Обрадор повідомив у Twitter.

“Із жалем повідомляю вам, що я інфікований COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично”, – написав президент.

Він запевнив, що залишатиметься в курсі всіх справ.

А ще Обрадор повідомив, що у нього запланована телефонна розмова з російським президентом Путіним щодо постачання до Мексики вакцини “Спутник V”.