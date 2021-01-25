Про це Обрадор повідомив у Twitter.
“Із жалем повідомляю вам, що я інфікований COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично”, – написав президент.
Він запевнив, що залишатиметься в курсі всіх справ.
А ще Обрадор повідомив, що у нього запланована телефонна розмова з російським президентом Путіним щодо постачання до Мексики вакцини “Спутник V”.
- 24 грудня повідомлялося, що у Мексиці починається вакцинація медичних працівників. Щеплювати почали вакциною Pfizer, яку доставили з Бельгії.