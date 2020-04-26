Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків Харківська область має власний антирекорд.

Зокрема, за останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів.

“Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів)”, – зазначив Кучер.

Він додав, що 75 осіб з підтвердженим COVID-19 госпіталізовано, 55 – на самоізоляції. Серед госпіталізованих – 1 людина перебуває в реанімації на кисневій масці.

Крім того, 105 осіб з підозрою на COVID-19 госпіталізовано, 24 – на самоізоляції.

Загалом від початку епідемії на Харківщині зафіксували 359 підозр на коронавірус, з них 147 підтверджено, а 83 — спростовано. 15 хворих вже одужали, двоє – померли.