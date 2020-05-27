В одного з працівників Сьомого апеляційного адміністративного суду лабораторно підтверджено коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Судова влада України.

“У одного з працівників Сьомого апеляційного адміністративного суду лабораторно підтверджено інфікування вірусом COVID-19. Наразі встановлено коло контактних осіб та проводиться тестування”, – йдеться у повідомленні.

У суді проводиться повна дезінфекція приміщень та вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників.

Усім працівникам адмінсуду рекомендовано невідкладно повідомити про стан свого здоров`я до відповідного медичного закладу та безпосереднього керівника за місцем роботи.

Як відомо, Сьомий апеляційний адміністративний суд розташований у Вінниці.