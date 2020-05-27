Станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21 тисячу 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 321 випадок захворювання – за останню добу.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 14 осіб. Водночас 420 пацієнтів одужали.

“Станом на 9:00 27 травня в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 932 випадки;

• Волинська область – 814 випадків;

• Дніпропетровська область – 905 випадків;

• Донецька область – 155 випадків;

• Житомирська область – 660 випадків;

• Закарпатська область – 1104 випадки;

• Запорізька область – 420 випадків;

• Івано-Франківська область – 1327 випадків;

• Кіровоградська область – 489 випадків;

• місто Київ – 2739 випадків;

• Київська область – 1474 випадки;

• Львівська область – 1443 випадки;

• Луганська область – 45 випадків;

• Миколаївська область – 281 випадок;

• Одеська область – 853 випадки;

• Полтавська область – 267 випадків;

• Рівненська область – 1514 випадків;

• Сумська область – 166 випадків;

• Тернопільська область – 1126 випадків;

• Харківська область – 959 випадків;

• Херсонська область – 177 випадків;

• Хмельницька область – 381 випадок;

• Чернівецька область – 3144 випадки;

• Черкаська область – 393 випадки;

• Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 27 травня в Центр надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54 тис. 885 повідомлень про підозру на COVID-19.