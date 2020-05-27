Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 14 осіб. Водночас 420 пацієнтів одужали.
“Станом на 9:00 27 травня в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 932 випадки;
• Волинська область – 814 випадків;
• Дніпропетровська область – 905 випадків;
• Донецька область – 155 випадків;
• Житомирська область – 660 випадків;
• Закарпатська область – 1104 випадки;
• Запорізька область – 420 випадків;
• Івано-Франківська область – 1327 випадків;
• Кіровоградська область – 489 випадків;
• місто Київ – 2739 випадків;
• Київська область – 1474 випадки;
• Львівська область – 1443 випадки;
• Луганська область – 45 випадків;
• Миколаївська область – 281 випадок;
• Одеська область – 853 випадки;
• Полтавська область – 267 випадків;
• Рівненська область – 1514 випадків;
• Сумська область – 166 випадків;
• Тернопільська область – 1126 випадків;
• Харківська область – 959 випадків;
• Херсонська область – 177 випадків;
• Хмельницька область – 381 випадок;
• Чернівецька область – 3144 випадки;
• Черкаська область – 393 випадки;
• Чернігівська область – 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 27 травня в Центр надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54 тис. 885 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня планувалося відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відновлення залізничних перевезень в Україні відбудеться вже на цьому тижні.