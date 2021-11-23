У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про заборону імпорту будь-яких товарів з Білорусі.

Законопроєкт № 6329 “Про ембарго на імпорт товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь” розміщено на сайті Верховної Ради України.

Його ініціатором є народний депутат від партії “Слуга народу” Дануца Олександр.

У пояснювальній записці до закону стверджується, що ситуація, яка склалася на сьогодні на території сусідньої держави – Республіки Білорусь – не тільки є ганебним прикладом нехтування основоположними правами людини та демократичними цінностями, а й становить пряму і безпосередню загрозу національним інтересам і безпеці України.

“Українські суб’єкти господарювання усіх форм власності не припиняють торговельні відносини з Республікою Білорусь. Очевидно, що кошти, якими наповнюється економіка Республіки Білорусь внаслідок таких угод, витрачаються на підтримання авторитарного режиму, утримання недемократичних органів державної влади, та розширення кола репресивних заходів”, – йдеться у пояснювальній записці до закону.