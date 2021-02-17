У Верховній Раді України не вистачило голосів, щоб відсторонити народного депутата Сергія Рудика (група "За майбутнє") від п’яти засідань за сексистські висловлювання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, нардепи не підтримали рішення парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи щодо відсторонення Рудика. За нього проголосували лише 195 народних обранців при 226 мінімально необхідних.

Підставою для розгляду відсторонення Рудика на комітеті були висловлювання нардепа на адресу депутата Мар’яни Безуглої та депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко. Вони прозвучали на засіданні ВР 28 січня.

Коментуючи виступ депутатки від “Слуги народу” Безуглої про законопроєкт щодо реформи СБУ, Рудик назвав її “дівчинкою, якій 32 роки”.

“Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, яка працювала в системі охорони здоров’я та ні дня, сподіваюсь, не працювала в цій структурі, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів, які можуть багато чого змінити. Враховуючи, що ми – воююча країна. Вони хочуть на 6 тисяч людей скоротити СБУшників наступного року і ще до десяти через два. Це країна, яка веде війну. Що вони курять?”, – заявив тоді Рудик із трибуни.

Нардеп також порівняв виступ Безуглої з виступами нардепки VIII скликання Ірини Сисоєнко (заявивши, що вона “дупля не різала в медицині”).

(На відео – з 5 год. 11 хв.)

На початку лютого нардепки з трибуни ВР вимагали, аби Рудик вибачився перед Безуглою. У відповідь Рудик заявив, що мав на увазі професіоналізм і не вважає свої слова образою.

Сьогодні він з трибуни ВР підтвердив свою позицію.

“Ви знаєте, що відбулося 28 січня в цьому залі. Я назвав двох своїх колег – одну цього скликання, одну – попереднього, – людьми, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду в сферах, які вони пропонують реформувати, і це викликало питання. В той же день ця історія була в мене на Facebook-сторінці. Ви знаєте, скільки коментарів за 20 днів було на тему сексизму і неетичної поведінки? Нуль цілих, нуль десятих!” – заявив він.

На думку нардепа, “комусь дуже захотілося поговорити на тему, що “дівчинка, якій 32 роки”, – це величезна образа для української жінки”.

Рудик також прокоментував звернення представників “Слуги народу”, зокрема Олександра Корнієнка, до регламентного комітету з приводу виступу від 28 січня.

Рудик, зокрема, поцікавився в депутатів, чи дійсно ті вважають, що “Олександр Корнієнко, автор крилатої фрази про “корабельну сосну”, реально переймається проблемами сексизму”. Нардеп висловив думку, що “слуг народу” цікавить одне питання – різке падіння їхнього рейтингу”.