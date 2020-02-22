У Брянську Російської Федерації госпіталізували п’ятьох українців, які перебували в одному вагоні поїзду Київ-Москва з китаянкою, в якої підозрювали коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

“З числа контактних осіб по вагону, також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі.

Водночас, у відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка також знаходяться 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації.

У МОЗ додали, що українці забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде прийнято рішення про їх подальше прямування.