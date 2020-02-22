Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
“З числа контактних осіб по вагону, також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки)”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що їх стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі.
Водночас, у відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка також знаходяться 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації.
У МОЗ додали, що українці забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде прийнято рішення про їх подальше прямування.
- Раніше повідомлялось, що пасажирка потяга “Київ-Москва”, через підозру на коронавірус у якої цілий вагон залишили на обсервації в Брянську, здорова.