Російські військкомати готуються до нової мобілізаційної хвилі. До лав армії РФ намагаються залучити чоловіків віком від 40 до 55 років з військовим досвідом.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

“У РФ готуються до нової хвилі мобілізації — під прицілом військкоматів жителі Москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей. Передбачається, що нова хвиля мобілізації у РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. Розвідники зауважили, що заходи супроводжують моральним тиском та залякуванням людей.

Найбільший інтерес військкомів, як пишуть в ГУР, викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Крім того, у РФ посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян. У такий спосіб, чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби.

Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити “добровільні” пожертви на користь збройних сил РФ, додали розвідники.

“У Москві формуються “добровільні” групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання — запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, “підозрілим” вважаються будь-які групи понад 20 осіб”, — розповіли в ГУР.