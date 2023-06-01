Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, імовірно, військове командування РФ віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні дії в Україні після виведення ПВК "Вагнер" з Бахмута.

Джерело: ISW

31 травня Кадиров заявив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Кадиров заявив, що чеченським підрозділам необхідно почати “активну бойову діяльність” і “звільнити низку населених пунктів”. Він додав, що чеченський спецназ “Ахмат” і полк спеціального призначення “Север-Ахмат” перекинулися в напрямку Мар’їнки на південний захід від Донецька.

Міноборони Росії також заявляло, що наступальні дії на Мар’їнському напрямку вели десантно-штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу та спецназу “Ахмат”.

Кадиров зазначив, що російське військове командування наказало Росгвардії і чеченським військам “Ахмат” розпочати наступальні дії на лінії фронту також у Запорізькій та Херсонській областях.

Глава Чечні також заявив, що ці підрозділи вже почали тактичну підготовку до цих наступальних дій, і стверджував, що наступальні дії підрозділів “Ахмат” почалися ще до того, як українські війська перейшли в контрнаступ.

Водночас, зауважили фахівці, станом на цей час не зафіксовано жодних активних дій з боку РФ на Запорізькому чи Херсонському напрямках.

Аналітики додали, що повернення чеченських сил до бойових дій відбувається майже після річної перерви. Минулоріч вони воювали за Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також сили Кадирова діють як поліцейські сили в тилу на півдні України та проводять локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

На думку ISW, можливо, Кремль намагається відновити кадирівців як основну наступальну силу після кульмінації вагнерівців та їх відведення з лінії фронту.

26 травня Кадиров заявляв, що в Україні перебуває 7 000 чеченських військовослужбовців.

Згадка Міноборони РФ про операції “Ахмат” на Мар’їнському напрямку за день до заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про виведення своїх найманців вказує на те, що Путін, можливо, змусив Кадирова взяти на себе наступальну роль у війні, щоб компенсувати ймовірну кульмінацію вагнерівців.

“Кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках просування. Якщо заяви Кадирова про те, що він має 7000 військових в Україні, близькі до дійсності, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій”, – наголосили експерти.