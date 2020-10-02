У столиці Італії – Римі, а також у прилеглому регіоні Лаціо запровадили обов'язкове носіння захисних масок для обличчя на вулиці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідне рішення місцева влада ухвалила в п’ятницю, 2 жовтня.

За словами представників влади, такий крок повинен запобігти подальшому зростанню темпів поширення коронавірусу COVID-19.

Так, в Італії в четвер, 1 жовтня, вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2000 нових випадків коронавірусу. На Лаціо припадає близько 265 із цих випадків.

“Більшість випадків пов’язані з недотриманням маскового режиму і соціального дистанціювання”, – повідомив у п’ятницю журналістам голова служби охорони здоров’я Лаціо Алессіо Д’Амато.

Ряд інших регіонів Італії, в тому числі Кампанія з центром в Неаполі, вже зробили носіння захисних масок обов’язковим на відкритому повітрі.

Раніше маски були обов’язкові тільки в закритих громадських місцях, таких як магазини, кінотеатри і транспорт.

Розпорядження про обов’язкове носіння масок у Римі та регіоні Лаціо набуде чинності в суботу 3 жовтня, повідомляє видання The Local.

Нове правило поширюється на всіх, крім дітей у віці до 6 років і осіб із обмеженими можливостями (яким стан здоров’я не дозволяє носити маску). Людям, котрі тренуються на відкритому повітрі, не потрібно носити маски, якщо вони одні. За порушення маскового режиму передбачені штрафи до 400 євро.

Італія стала першою країною в Європі, сильно ураженою COVID-19. Вона займає друге місце за кількістю загиблих у Європі після Великої Британії: з початку спалаху коронавірусу в лютому в Італії померло майже 36 тис. людей.