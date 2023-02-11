В бразильському місті Ріо-де-Жанейро у статую Христа Спасителя, розташовану на вершині гори, вдарила блискавка.

Відповідний момент зафіксував фотограф Фернандо Брага, поділившись ним в Instagram.

“Бразильському фотографу Фернандо Бразі вдалося зафіксувати точний момент, коли блискавка влучила в голову монумента Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро”, — написав журналіст Дарвінсон Рохас у Twitter.

На світлині видно, як яскравий спалах вдається об статую. У коментарях користувачі всіляко підтримували Брага, наголошуючи на унікальності фото.

Зауважимо, що статуя Христа в Ріо збудували у період із 1926 по 1931 роки. Вона сягає 39,6 метра заввишки й важить 1 145 тонн. Її встановили на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку ліс Тіжука.