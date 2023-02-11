Відповідний момент зафіксував фотограф Фернандо Брага, поділившись ним в Instagram.
“Бразильському фотографу Фернандо Бразі вдалося зафіксувати точний момент, коли блискавка влучила в голову монумента Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро”, — написав журналіст Дарвінсон Рохас у Twitter.
На світлині видно, як яскравий спалах вдається об статую. У коментарях користувачі всіляко підтримували Брага, наголошуючи на унікальності фото.
Зауважимо, що статуя Христа в Ріо збудували у період із 1926 по 1931 роки. Вона сягає 39,6 метра заввишки й важить 1 145 тонн. Її встановили на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку ліс Тіжука.
- На північному заході Бангладеш, щонайменше, 17 учасників весільної церемонії загинули внаслідок удару блискавки. Ще більше десятка людей отримали поранення.
- У селі Софіївка в Черкаській області в неділю, 27 червня, двоє людей загинули від удару блискавки, а ще одна потрапила до лікарні.