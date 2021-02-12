У Рівному поліція розпочала розслідування щодо лікарки-дантистки, яку звинувачують у знущанні з дітей під час лікування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

На власницю клініки дитячої стоматології Only Kids Інну Кравчук звернули увагу після того, як в Facebook-групі “Білі халати” Рівного” з’явилося повідомлення від Вікторії Бобрик – матері маленької дівчинки, якій лікували і видаляли зуби в цій клініці.

На опублікованих знімках видно, що у дитини розпухла губа, з’явилося нагноєння, через що дівчинці довелося приймати антибіотики.

“Хочу також поділитися досвідом лікування зубів 4.02.2021року. (Це другий наш візит) моєї доньки в Інни Кравчук. Після лікування маємо досить неприємну ситуацію, яка стала проявлятися після декількох годин відвідування стоматкабінету. Лікарка провину не визнає з вчорашнього вечора та каже, що дитина під дією анестезії покусала собі губу, сьогодні це хірург заперечив та призначив лікування антибіотиками. Гнійне запалення. Результат лікування зубів — зіпсований естетичний вигляд дівчинки, температура, антибіотики”, – написала вона.

На пост відреагували й інші батьки — виявилося, що це не перший випадок “дивного лікування” у Кравчук.

Також в групі з’явився ще один пост, в якому мати п’ятирічної дівчинки Юлія Яцук заявила, що її донька вийшла від дантистки Кравчук і її асистентів з саднами та синцями на шиї. Жінка пише, що їй заборонили бути присутньою там і виставили з кабінету. Пізніше цей пост був видалений адміністрацією групи.

“Щойно було видалено мій пост про те, як у дитячій стоматологічній клініці “Only kids” 02.02.2021 під час лікування моєї 5-річної доньки до неї було застосовано фізичне насилля стоматологом Інною Кравчук та/або її асистентами, про що свідчило фото (певно, через нього і домоглися скасування посту). Фото є на інших носіях. Ніяких конкретних коментарів за свої неправомірні дії у клініці, окрім того, що лікарю прикро, я не почула”, – написала Яцук.

За її словами, метою посту було застерегти батьків від тієї помилки, яку допустила вона.

“Залишила свою дитину сам на сам з лікарем, яка запевняла, що дуже любить дітей і знає, який підхід потрібен до них, щоб заспокоїти, а натомість застосувала фізичне насилля під час прийому, про що свідчать синці та садна на шиї та передпліччях доньки”, – пише Юлія Яцук.

Жінки звернулися до поліції, розпочато досудове розслідування.

“За фактом умисного легкого тілесного ушкодження дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України”, – повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що в рамках кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи.

Місцеві ЗМІ опублікували відео з кабінету Кравчук, де зафіксовані сцени насильства.