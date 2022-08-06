У Росії підтвердили інформацію про формування 3-го армійського корпусу, до якого планують приєднати добровольчий батальйон "Самара". У батальйон, своєю чергою, набирають навіть чоловіків, які не мають жодного військового досвіду.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

5 серпня російський військовий кореспондент та блогер Олександр Коц офіційно підтвердив формування 3-го армійського корпусу. За його словами, до нього приєднають добровольчий батальйон “Самара”, який формують у Самарській області.

До складу батальйону беруть чоловіків віком 18-50 років, які мають хоча б середню освіту. Також до батальйону беруть навіть тих, хто не має жодного військового досвіду.

В ISW нагадали, що раніше українські офіційні особи вважали, що російські війська формують 3-й армійський корпус чисельністю 15 500 осіб у межах Західного військового округу (ЗВО) з базою в Муліно Нижегородської області, але не мали офіційного підтвердження його формування з боку Росії.

Та заява Олександра Коца свідчить про те, що Кремль, ймовірно, планує сформувати 3-й армійський корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Аналітики ISW додали, що у російських регіонах триває формування добровольчих батальйонів для війни проти України. До прикладу, лише в Омській області сформовано одразу три таких батальйони – “Іртиш”, “Авангард” та “Ом”, про що напередодні повідомив губернатор Омської області.

Добровольців, за його словами, будуть відправляти на Донбас для інженерного, медичного та матеріально-технічного забезпечення. Також він повідомив, що добровольцям виплатять одноразову виплату у розмірі 100 000 рублів (близько 1 612 доларів США), однак на ці кошти вони можуть розраховувати не раніше, аніж через 3 місяці служби.

Видання Омської області BK55 повідомило, що новобранці отримуватимуть місячну зарплату від 40 000 до 50 000 (приблизно $661-$826), яка зросте до 130 000 (приблизно $2147), коли вони потраплять на територію України.