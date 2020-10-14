Про це повідомлялося в ефірі каналу “Росія 24”.
“Новосибірський центр “Вектор” зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавірусу, “ЕпіВакКорона“. Наскільки я знаю, у нас на підході ще третя вакцина — центру імені Чумакова”, – сказав Путін.
Повідомляється, що друга вакцина складається зі штучно синтезованих фрагментів вірусних білків, через які імунна система людини вчиться розпізнавати й нейтралізувати коронавірус.
Російський віцепрем’єр Тетяна Голікова розповіла, що вакцина не викликає побічних ефектів і має “досить високий” рівень безпеки.
Вона також заявила, що післяреєстраційні клінічні дослідження вакцини центру “Вектор” проведуть на 40 тисячах добровольцях, в тому числі на 150 громадянах старше 60 років.
- Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна. Фаучі зазначив, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.
- Однак міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.