Президент Росії Володимир Путін під час наради з членами уряду заявив, що в РФ зареєстрували другу вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомлялося в ефірі каналу “Росія 24”.

“Новосибірський центр “Вектор” зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавірусу, “ЕпіВакКорона“. Наскільки я знаю, у нас на підході ще третя вакцина — центру імені Чумакова”, – сказав Путін.

Повідомляється, що друга вакцина складається зі штучно синтезованих фрагментів вірусних білків, через які імунна система людини вчиться розпізнавати й нейтралізувати коронавірус.

Російський віцепрем’єр Тетяна Голікова розповіла, що вакцина не викликає побічних ефектів і має “досить високий” рівень безпеки.

Вона також заявила, що післяреєстраційні клінічні дослідження вакцини центру “Вектор” проведуть на 40 тисячах добровольцях, в тому числі на 150 громадянах старше 60 років.