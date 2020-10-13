Covid-19 Україна

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МОЗ не виключає закупівлю російської вакцини

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Вівторок, 13 жовтня 2020, 23:08

Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne.

У випадку, якщо ВООЗ рекомендуватиме російську вакцину і визнає її дієвою та безпечною, Україна може вести переговори щодо  її закупівлі.

“Якщо таке станеться, тоді будемо говорити про закупівлю будь-якої вакцини, не тільки російської”, — сказав Степанов.

Проте сьогодні підтверджень того, що ця вакцина насправді є дієвою, у МОЗ немає.

“У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії й вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров’я не існує”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що “якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати”. Через це його колега по фракції Єлизавета Богуцька назвала “тупим чоботом”. У відповідь Качура заявив, що звернеться до суду.

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Теги: МОЗ України, Максим Степанов, Росія

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