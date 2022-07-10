Про це повідомило російське видання “Медуза“.
Автозаводський районний суд провів засідання 23 червня. У рішенні суду вказано, що активіст відокремив слово “спецоперація” лапками. На думку суду, це свідчить “про іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова”.
У дописі Олексій Поднебесний зазначив про кошти, які витрачає РФ на війну проти України. За його словами, їх вистачить для того, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.
Чоловік додав, що в рішення суду потрапила частина з рішення у справі його дружини Валерії. Раніше її оштрафували в іншому суді на 30 тисяч рублів.
- Нагадаємо, Росія обмежила доступ до сайту німецької газети Die Welt на вимогу прокуратури.