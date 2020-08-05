У районі військових навчань в Єврейській автономній області Росії обрушився залізничний міст, є потерпілі.

Про це повідомляє “Интерфакс” з посиланням на власні джерела.

“Інцидент стався в Смідовічському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції мосту не витримали навантаження і впали. Постраждали близько 20 осіб. Жертв немає”, – розповів співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що потерпілі госпіталізовані.

За словами першого заступника голови Смідовічського району Бориса Корольова, військові нікого не пропускають на місце події.

“Розбираються самостійно, оскільки не наша споруда, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку і пожежну машину”, — сказав він.

Згодом у пресслужбі Східного військового округу заявили, що під час навчань з установки мостової переправи сталося “мимовільне складання однієї з опор”.

За інформацією військових, в результаті інциденту постраждали двоє військових, а сам міст впав у Хабаровському краї.