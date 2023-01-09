У Росії військові та суднобудівники намагаються перекласти одні на одних відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Ще у грудні 2022 року на ньому відбулися пожежі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Важкий авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов” є єдиним російським авіаносцем. Нині він перебуває в “аварійному стані”, як зазначили розвідники.

“Військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця”, йдеться у повідомленні.

Судно знаходиться на 35-му судноремонтному заводі у Мурманську. За даними розвідки, росіяни вирішили перевезти корабель із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, але під час підготовки до ремонтних робіт виявилося, що крейсер не здатен переміщатися власним ходом. Вони намагалися перемістити його за допомогою буксирів, але через критичний стан корпусу корабля це виявилося неможливим.

ГУР МО додало зі слів спеціалістів-судоремонтників, що стан “Адмірала Кузнєцова” не дозволяє спускати його на воду через високу ймовірність того, що він потоне чи перекинеться. Крім того, металеві конструкції нижче третьої палуби корабля зазнали значної корозії, а трюми повністю заповнені каламутною водою. Через останню причину детальне обстеження корабля зсередини неможливе.

Поки що невідомо, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля. Командування флоту РФ застосувало штраф на 1,5 мільярда рублів до керівництва заводу через зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Натомість менеджмент підприємства вважає, що завод не винен у доведенні корабля до поточного стану.

“З високою вірогідністю винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, немає навіть приблизних термінів завершення ремонту “Адмірала Кузнєцова” та повернення його на службу.

Зазначимо, що судно є єдиним авіаносним крейсером Військово-морського флоту Росії, флагманом ВМФ і Північного флоту. У 2018 році сталася аварія, коли його спускали на воду. Наступного року авіаносець спалахнув під час ремонтних робіт. Вже на 2024 рік заплановано завершення ремонту та його передання до складу Військово-морського флоту РФ.