У російському місті Мурманськ відбулася пожежа на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який знаходиться на ремонті.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, посилаючись на екстрені служби та голову Об’єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова.

Згідно з повідомленнями екстрених служб на крейсері “Адмірал Кузнєцов”, що стоїть на ремонтному заводі “Звездочка”, сталася пожежа.

Голова Об’єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов сказав, що “маленьке займання” сталося нібито “під час ремонту”. Зазначається, що збитків та постраждалих немає.На місці спрацювала пожежна система корабля та вогонь загасили.

ДОВІДКА. “Адмірал Кузнєцов” – єдиний корабель Військово-морського флоту РФ, флагман ВМФ та Північного флоту.