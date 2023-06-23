З початку повномасштабної російсько-української війни у Росії все частіше почали використовувати готівку, що, за словами експертів, може свідчити про зміни в економіці країни, кожні з яких не є добрими.

Джерело: Bloomberg

Російські найманці, убиті в Україні, ненавмисно допомагають розпалити новий грошовий бум в Росії через незвичний побічний ефект війни.

Гроші, виплачені в якості компенсації за їхню смерть, — що становить до 5 мільйонів рублів ($60 000) на людину, на додаток до будь-якої неотриманої зарплати — зазвичай приходять у сумках, за словами кількох жінок, яким довелося їздити до пунктів видачі по всій країні.

Багатьох із них при видачі коштів попереджують, що не варто здавати їх у банк. Оксана з Челябінська в Уральському регіоні, чий чоловік загинув у боях на у лавах ПВК “Вагнер” в Бахмуті, не потребувала таких вказівок, заявляючи, що не хоче мати “проблем” із податковою системою та не має жодних документів про походження грошей.

“Вагнер заплатив усе, що мав. Ми вже купили квартиру”, — сказала вона.

Фінансування вагнерівців, які, за оцінками США, мали 50 000 військовослужбовців, які воювали в Україні, закрутило кран готівки, яка стала одним із кількох джерел паперових грошей, що просочуються через російську економіку. Обсяг рублів є яскравим прикладом викривлень, спричинених війною, яка триває вже 16-й місяць.

За даними Bloomberg Economics, обсяг готівки в обігу зріс рекордними темпами з вересня 2022 року, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни, що призвело до 2,2 трлн рублів сукупного надлишкового відтоку готівки з банків.

Враховуючи обмеження, накладені на банківські операції, використання паперових грошей стає все більш поширеним для розрахунків за зовнішньою торгівлею, а також поширюється на окуповані частини України, де Росія нав’язує власну валюту, оскільки інші варіанти оплати залишаються обмеженими.

Очолювана Євгеном Пригожиним, ПВК “Вагнер” прибув в Україну ще в березні минулого року і зрештою поповнив свої лави, вербуючи засуджених із російських в’язниць.

Пригожин не намагався приховати, як оплачуються його сили. У аудіокоментарі, опублікованому цього місяця його компанією Concorde, він сказав, що бійці “отримують усі гроші чорною готівкою”.

“Люди з колоній пішли воювати, щоб люди Російської Федерації сиділи вдома біля печей і грілися. І вони померли за цю чорну готівку”, – сказав він.

“Розширення використання готівки може свідчити про різноманітні зміни в економіці Росії — жодна з них не є доброю. Зростання попиту на готівку вказує на зниження довіри до місцевих банків, більшу тривогу щодо невизначеного майбутнього серед домогосподарств, які вважають за краще зберігати готівку, попри інфляцію, а також зростання частки тіньової економіки та погіршення дотримання податкового законодавства”, — сказав Олександр Ісаков, російський економіст.

Путін пообіцяв необмежені витрати на військові дії, тоді як уряд РФ засекретив безпрецедентну частку державних витрат. Відповідальність за нагляд за системою готівкового обігу покладено на заступника голови Нацбанку Сергія Бєлова, військового офіцера, який також відповідає за спеціальні установи, які спрямовують фінансування з державного бюджету на фронт.

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У відповідь на запит про коментарі Банк Росії вказав на кілька ймовірних причин того, що він назвав “підвищеним попитом” на готівку з останнього кварталу минулого року.

Серед факторів – “можливий додатковий” попит на паперові гроші в “нових регіонах” Росії, йдеться в повідомленні, маючи на увазі частини східної та південної України, окуповані Путіним у вересні минулого року. Центральний банк також назвав роль платежів державного сектора, які люди, як правило, знімають частково готівкою, і потреби туристів під час травневого святкового сезону в Росії.

Гроші, призначені для військових, зокрема для регулярних військ, є основною причиною того, чому готівка все частіше стає засобом вибору, за словами офіційних осіб, знайомих з думкою російської влади. Ухилення від сплати податків навряд чи зіграє важливу роль, сказали вони, побажавши залишитися анонімними, щоб говорити відкрито.

На відміну від 1990-х років, коли роботодавці платили зарплату готівкою, щоб ухилитися від податків, зараз менталітет інший, за словами Олега В’югіна, колишнього високопосадовця центрального банку та Міністерства фінансів.

“Податки залишилися на тому ж рівні, який прийнятний для людей і бізнесу”, — сказав В’югін. Що змінилося, так це те, що “тепер є інше джерело попиту на готівку, пов’язане зі спеціальною військовою операцією”, — сказав він, використовуючи улюблений Кремлем термін для війни.

Росіяни витягли готівку з банків у рекордних на той час обсягах у лютому 2022 року, кульмінацією якого стало рішення Путіна вторгнутися в Україну. Але божевілля виявилося недовгим, оскільки Банк Росії залучив кошти назад у фінансову систему екстреним підвищенням процентних ставок, що допомогло відновити довіру.

Згідно з даними центрального банку, готівка в обігу зафіксувала 10 місяців майже безперервного зростання, внаслідок чого вона перевищила пік, досягнутий у березні 2022 року, приблизно на 1,4 трильйона рублів. Це часові межі, які узгоджуються з закликом Кремля та штурмом Бахмута на сході України, який часто очолювався вагнерівцями — найдовшою та найкривавішою битвою війни.

Окрім дострокового звільнення злочинців, які пережили пів року бойових дій на фронті, найманці “Вагнер” також отримують виплати, що включають премії та місячну зарплату в розмірі 240 000 рублів.

Хоча уряд регулярно не оприлюднює інформацію про втрати росіян, Пригожин після захоплення Бахмута заявив, що було вбито 20 000 його найманців. Збитки такого масштабу означали б грошову виплату в розмірі 100 мільярдів рублів лише у вигляді компенсації за смерть.

Компанія “Вагнер”, заснована Пригожиним у травні 2014 року, має туманний юридичний статус у Росії.

Діючи роками на полях битв від Близького Сходу до Африки, ПВК “Вагнер” довелося прикрити свої фінансові сліди задовго до того, як США визнали її транснаціональною злочинною організацією на початку цього року.

Оскільки “Вагнер” не є податковим резидентом Росії, він завжди вів бізнес готівкою, отримуючи фінансування з державного бюджету, за словами Марата Габідулліна, який був польовим командиром ополчення в Сирії, пов’язаного з вагнерівцями, і працював з Пригожиним чотири роки, включаючи роботу в офісі в Санкт-Петербурзі до 2019 року.

Контракти підписуються з іншою компанією, яка належить Пригожину, і готівка доставляється кілька разів на місяць на автомобілях на базу ПВК “Вагнер” на півдні Росії, повідомив Габідуллін із Франції.

“Всі виплати, премії, виплати на поховання та інше завжди проводилися тільки готівкою, в конвертах — і тоді, і зараз”, — сказав він.

Готівкова економіка, що формується, символізує зміни в Росії, чиї банки до війни були одними з лідерів Європи з надання цифрових послуг. Тепер великі частини економіки змушені працювати непомітно.

“Збільшення готівки відображає оцінку ділових ризиків і невизначеності в економіці, — сказав Сергій Дубінін, голова Центрального банку Росії з 1995 по 1998 роки. — Це головний фактор”.