Путіну повідомили про проблеми з бюджетом через катастрофу нафтогазових доходів

Джерело: The Moscow Times.
Силуанов заявив, що доходи, не пов’язані з нафтогазовими, зростають у плановому порядку, тоді як в РФ проблеми з нафтогазовими доходами.
За даними мінфіну РФ, за січень-квітень надходження податків від нафти і газу знизилася вдвічі, до 2,3 трлн рублів, а сукупні доходи — на 22%, до 7,8 трлн. Витрати бюджету виявилися в 1,4 раза більшими, ніж доходи, і в результаті на початок травня у російській скарбниці утворилася дірка розміром у 3,4 трлн рублів.
За словами посадовця, сировинні доходи відстають від плану через “кон’юнктуру” та знижки, які нафтовикам доводиться давати покупцям.
Своєю чергою, Путін відповів, що “проблем із наповненням бюджету не повинно бути”, заявивши, що Росія з квітня добровільно скорочує видобуток нафти — спеціально для того, щоб зменшити знижки на сорт Urals, які взимку сягали 35 доларів за барель та вище.
За даними мінфіну РФ, середня ціна Urals у квітні зросла на 23% і перевищила 58 доларів за барель. Та попри це, спад нафтогазових доходів прискорився до 64% рік до року з 43-47% у січні-березні.
У закон про бюджет РФ закладено дефіцит бюджету у розмірі 2% ВВП, або 2,9 трлн рублів, проте насправді дірка може виявитися вдвічі більшою — 4% ВВП, прогнозує Єгор Сусін, керуючий директор ДПБ Private Banking. “Финам” та БКС оцінюють її розмір у 4-5 трлн рублів.
Щоб вписатися в план, російському бюджету доведеться скоротити витрати нижче рівня минулого року протягом усіх восьми місяців, зазначив Олександр Ісаков, економіст по Росії та СНД Bloomberg Economics.
В умовах нарощування оборонних витрат через війну проти України, а також напередодні запланованих на 2024 рік президентських виборів, коли бідному електорату традиційно роздають гроші, зробити це буде дуже складно, прогнозує експерт.
Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.
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