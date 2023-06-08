Вже понад 15 місяців пройшло від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спершу Кремль відмовлявся називати його війною, натомість вживаючи термін "спеціальна військова операція", однак зараз слово "війна" все частіше вживають у Росії, зокрема й президент РФ Володимир Путін.

Джерело: Reuters

Коли Путін ввів війська в Україну 24 лютого минулого року, він назвав це “спеціальною військовою операцією” — евфемізм, якого здебільшого дотримувалися Кремль, російські міністри та державні ЗМІ, навіть створивши нову російську абревіатуру “СВО”.

Називати конфлікт війною було фактично заборонено російськими ЗМІ серією дуже широких законів незабаром після вторгнення. Російським ЗМІ наказали не вживати слово війна – і вони або виконували цю вимогу, або їх закрили.

Проти коли минулого тижня відбулась атака безпілотників на Москву – у якій РФ звинуватила Україну – Путін 4 рази використав слово “війна”, коли говорив про Україну.

“Що б ми не говорили, вони завжди будуть шукати, щоб звалити провину на Росію, але це неправильно: не ми розв’язали цю війну, повторюю, в 2014 році – київський режим розв’язав війну на Донбасі”, – сказав очільник Кремля.

Цю репліку показав найважливіший недільний випуск державного телебачення Росії. Кремлівський кореспондент Павло Зарубін розповів глядачам, що Путін приділяє значну кількість часу конфлікту за кадром.

Війна на сході України почалась в 2014 році після Революції гідності та втечі експрезидента України Віктора Януковича до Росії. Тоді РФ окупувала Крим та почала війну на Донбасі.

9 травня, коли росіяни вшановують перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, Путін на Красній площі сказав ветеранам: “Проти нашої Батьківщини знову розв’язана справжня війна”.

Останніми місяцями міністр оборони РФ Сергій Шойгу, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин публічно вживали слово “війна”.

“Ми фактично живемо в умовах війни”, — сказав В’ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області Росії, яка зазнала нападів останніми тижнями.

У приватному порядку російська еліта називає це війною.

Повзуче сприйняття війни навіть публічно дає зрозуміти, як змінилося уявлення Кремля.

“Вражає, як Путін і еліта, здається, порушують власні правила. Найважливіше те, що це говорить про майбутнє: чи означає війна більш серйозний підхід і як виглядатиме Росія у війні?”, — сказав один західний дипломат у Москві.

Евфемізми війни не є чимось новим.

Президент США Ліндон Б. Джонсон назвав дедалі більшу участь у війні у В’єтнамі “обмеженими військовими діями”, тоді як вторгнення США в Афганістан у 2001 році президент США Джордж Буш назвав “Операцією “Незмінна свобода””.

Коли в 1979 році генеральний секретар СРСР Леонід Брежнєв розв’язав 10-річну афгано-радянську війну, Москва представила вторгнення як операцію з “надання міжнародної допомоги дружньому афганському народу”.

“Ви повинні пам’ятати і знати, що “СВО” була придумана в той час, коли вони думали, що виграють швидко і безкровно, як у Криму. Але зараз усім зрозуміло, що це війна. І це стало зрозуміло давно, коли всі зрозуміли, що бліцкриг провалився”, – сказав Аббас Галлямов, колишній кремлівський спічрайтер.

Кремлівські стенограми показують, що останнім часом Путін неодноразово використовував це слово стосовно, як він каже, інформаційної та санкційної “війни”, яку Захід розв’язав проти Росії, а також звинувачував Україну в конфлікті.

Минулого року він скупо використовував цей термін.

Коли у вересні він заявив, що чотири українські регіони є частинами Росії, він назвав конфлікт війною, у жовтні він сказав, що Захід “розпалює війну”, а в грудні був ще більш відвертим, говорячи про “цю війну”.

У Кремлі заявили, що не планують запроваджувати воєнний стан чи подальшу мобілізацію після обмеженої минулорічної.

Але минулого місяця Путін схвалив поправки, які дозволяють проводити вибори в умовах воєнного стану, а оборонні компанії запровадили додаткові зміни, щоб працювати майже цілодобово.

У Москві війна представлена як екзистенціальна та прикрашена російською православною символікою.

Пригожин, який звинувачує путінську верхівку в розгромі російської армії, підняв перспективу розвитку подій, як це відбувалося за часів диктатури чилійського генерала Аугусто Піночета.

“Мені пишуть, що нам потрібно зробити Чилі, щоб захищатися: Чилі – це Піночет; Чилі – це еліта Росії – чи перш за все бюрократична еліта – на стадіоні в оточенні людей з автоматами”, – сказав Пригожин.

“Це не гра”, — сказав він. “Ми програємо цю війну”.